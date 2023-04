Imago/Michael Gstettenbauer

Auch in China müssen in der Öffentlichkeit nun keine Masken mehr getragen werden.

In öffentlichen Verkehrsmitteln, Büros und Schulen müssen die Menschen von sofort an keine Mund-Nasen-Bedeckung mehr tragen. Damit gehört die Volksrepublik China zu den letzten Ländern weltweit, in denen das Tragen der Maske nicht mehr verpflichtend ist.

Die Verpflichtung zur Maske gilt in dem kommunistischen Riesenreich damit nur noch für Krankenhäuser und Pflegeheime sowie zeitlich und &oum