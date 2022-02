Imago / Dean Pictures

Endlich keine Maskenpflicht mehr. In Dänemark müssen diess nun nur noch an Bord von Flugzeugen getragen werden – in Bahnhöfen hingegen nicht mehr.

Schon einmal haben sich die Menschen in Dänemark von allen Corona-Beschränkungen verabschiedet. Dann explodierte die Zahl an Neuinfektionen. Nun schauen die Dänen auf eine andere Zahl. Und lockern. Dänemark hat sich trotz einer nach wie vor hohen Zahl