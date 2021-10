Am Hamburg Airport werden weiterhin strikte Hygienevorschriften eingehalten. Die Länderchefs wünschen sich Einheitlichkeit.

Die Ministerpräsidenten der Länder wünschen sich weiterhin einen bundesweit einheitlichen Rechtsrahmen. Die Forderungen an die Ampel-Parteien dazu sorgen für Zoff.

Die Ministerpräsidenten wollen weiterhin einen bundesweit einheitlichen Rechtsrahmen zur Absicherung von Corona-Schutzmaßnahmen. Bei ihrer Jahrestagung im nordrhein-westfälischen Königswinter fassten sie am Freitag einen entsprechenden Beschluss. Das teilt die Düsseldorfer Staatskanzlei mit. Daraus resultierende Söder-Forderungen an die Ampelparteien sorgen für Streit.

Und fügt weiter hinzu: "Nach 1,5 Jahren Pandemie haben wir alle dazugelernt. Gerade in der ersten Phase der Pandemie im vergangenen Jahr haben die Menschen und die Unternehmen eine Vielzahl an Maßnahmen mitgetragen, weil es eine einzigartige neue Herausforderung für alle, auch die Politiker war. Heute, mit einer hohen Impfquote, einer niedrigen Hospitalisierungsquote und wenig schweren Verläufen stellt sich die Frage der Verhältnismäßigkeit bei den Corona-Beschränkungen mehr denn je. Die Aufrechterhaltung der Corona-Beschränkungen darf daher nur so lange erfolgen, wie es notwendig ist."

Es sei für die Chefinnen und Chefs der Landesregierungen "auch nach einem etwaigen Ende der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite" Zu den Schutzmaßnahmen, die die Länderchefs auch über den Herbst und Winter hinaus für nötig halten, zählen etwa die sogenannteZudem"Ohne Rechtsgrundlage des Bundes wären die Bürgerinnen und Bürger schutzlos", so der CSU-Chef nach dem Ende der Ministerpräsidentenkonferenz.Entsprechend scharf schoßzurück. Die Erklärung Söders, SPD, Grüne und FDP sollten im Bund den Rechtsrahmen für weitere Corona-Maßnahmen setzen,, so Kubicki am Freitag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Söder wisse genau, dassdarunter auch der bayerische,Dennoch:. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (41, CDU) hatte zu Beginn der Woche dafür plädiert, dass die. Spahn begründete dies mit einer Analyse des Robert-Koch-Instituts (RKI), wonach das Institut daseinstufte. Trägt der Bundestag dies mit, läuft die Regelung Ende November endgültig aus. DiedientealsGleichzeitig sorgte Spahn kurze Zeit später wieder für Wirbel indem er, wie die Corona-Maßnahmen auch ohne die Basis der "epidemischen Lage" umgesetzt werden können.Die Debatte um die Corona-Maßnahmen und den dazugehörenden rechtlichen Rahmen sorgt auch für Kritik aus der Branche: "



Indes warnt das RKI wieder vor einem Anstieg der Corona-Infektionen mit Blick auf den Herbst und Winter. Im aktuellen Wochenbericht vom Donnerstagabend schreibt das RKI: "Es ist damit zu rechnen, dass sich im weiteren Verlauf des Herbstes und Winters der Anstieg der Fallzahlen noch beschleunigen wird."



Demnach stiegen die Fallzahlen in den Meldewochen 40-41 in den meisten Bundesländern im Vergleich zur Vorwoche zwischen vier Prozent und 42 Prozent an. In Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz nahmen die Fallzahlen zwischen 7 Prozent und 25 Prozent ab. Die Gesamtinzidenz der letzten Meldewoche nimmt damit im Vergleich zur Vorwoche um 12 Prozent zu. Und in den letzten 24 Stunden wurden 19.572 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun bei 95,1 (Vortag 85,6). Die Hospitalisierungsquote liegt bei 1,85. Derzeit werden 1.541 Corona-Intensivpatienen betreut, 56 Prozent davon werden invasiv beatmet.



Ähnlich sieht es auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Er schreibt auf Twitter: "Die 4.Welle wird weitergehen. Es fehlt eine systematische Booster-Impf-Kampagne, ein gezieltes Ansprechen der noch ganz Ungeimpften."





Dieser Text erschien zuerst auf www.ahgz.de.