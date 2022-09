Die EU-Länder verordnen verschiedene Corona-Maßnahmen.

Hierzulande ist erneut ein großer Corona-Maßnahmen-Katalog in Planung. Wieder droht ein Flickenteppich je nach Infektionslage im Herbst/Winter. Wie gehen andere Länder in Europa mit der andauernden Pandemie um? Ein Blick nach Spanien, Italien, Österreich und in die Schweiz.

Spanien

Mehr dazu

Mehr dazu Corona Diese Regeln jetzt gelten für die Einreise in Fernziele

Italien

Mehr dazu

Österreich

Mehr dazu

Mehr dazu Beschlossene Sache Diese Corona-Regeln gelten im Herbst und Winter

Schweiz

Mehr dazu

In Deutschland ist eine dauerhafte Rückkehr zu einer gewissen Normalität mit Corona nicht in Sicht. Auch im dritten Corona-Winter drohen ähnliche Szenarien wie in den vergangenen zwei Jahren, wenngleich die Bundesregierung Lockdowns und Schulschließungen bislang ausschließt.Ganz anders dagegen sieht es etwa in Spanien aus. Die Corona-Maßnahmen im Land sind nahezu abgeschafft. Die Maskenpflicht besteht nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern, Gesundheitszentren, Apotheken, etc. sowie für die Beschäftigten und Besucher von Alten- und Pflegeheimen. Die 7-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei 34,1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern (Stand 8.September 2022).Insgesamt 85,6 Prozent der Einwohner Spaniens sind vollständig geimpft, 87,0 Prozent mindestens einmal. Außer einer neuen Impfkampagne im Herbst sind bislang keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Schon im Januar dieses Jahres gab die spanische Regierung bekannt, Corona in naher Zukunft ähnlich wie die Grippe einstufen zu wollen. Und bei der Einreise aus allen EU- und Schengen-assoziierten Staaten nach Spanien müssen derzeit keine Nachweise bezüglich Corona vorgelegt werden (weder EU-Covid-Zertifikat noch Einreiseformular des Spain Travel Health Portals).Auch in Italien sind die Corona-Regeln weitestgehend abgeschafft. Neue Maßnahmen sind bislang kein Thema. Ausschließlich für den Zutritt von Besuchs- und Begleitpersonen zu Einrichtungen des Gesundheitswesens, wie Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, gilt weiterhin die 2G-Regel. Bis zum 30. September 2022 besteht FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Personenverkehr und auf Fähren fort. Im Flugzeug besteht grundsätzlich keine Maskenpflicht mehr, sofern die Fluggesellschaft keine abweichende Regelung vorsieht.Zuletzt lag die 7-Tage-Inzidenz bei 201,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Vollständig geimpft sind 81,0 Prozent der Bevölkerung, mindestens einmal geimpft sind 85,8 Prozent. Die Einreise ist derzeit ohne Nachweise bezüglich Corona möglich.In Österreich ist im öffentlichen Leben (öffentliche Verkehrsmittel, Seilbahnen, Handel usw.) die Maskenpflicht derzeit abgeschafft. Ausnahme Wien: Hier gilt die FFP2-Maskenpflicht weiterhin in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Apotheken. Auch sonst gibt es keine Einschränkungen mehr. Die Pflicht zur Quarantäne bei einer Corona-Infektion wurde zum 1. August 2022 aufgehoben und durch eine zehntägige Verkehrsbeschränkung ersetzt - außerhalb der Wohnung gilt so die Verpflichtung zum durchgehenden Tragen einer FFP2-Maske.Wer sich fit fühlt, darf trotz Infektion mit FFP2-Maske arbeiten gehen. Die Freitestung mittels PCR-Test (negativ oder CT-Wert ≥30) ist nach fünf Tagen möglich. Die Infektion bleibt aber weiterhin meldepflichtig. Zudem müssen bei Zusammenkünften mit mehr als 500 Personen Covid-19-Präventionskonzepte und -Beauftragte erstellt und benannt werden. Zudem wird ein Plan erarbeitet, um auf mögliche Virus-Varianten zu reagieren.Die Schweizer, die bislang einen eigenen Weg mit möglichst wenig Einschränkungen gegangen sind, haben ebenfalls alle Maßnahmen abgeschafft. Bereits seit 1. April 2022 müssen sich infizierte Personen nicht mehr isolieren. Es gibt keine Einreisebeschränkungen. Auch in der Bevölkerung ist die Corona-Pandemie kaum noch als Problem präsent.Einer aktuellen Umfrage von "Tamedia" und "20 Minuten" zufolge zu den derzeit drängendsten Problemen in der Schweiz gaben lediglich elf Prozent der Befragten die Pandemiebekämpfung an. Stattdessen landen auf den Plätzen eins bis drei die hohen Gesundheitskosten (67 Prozent), die Altersvorsorge- und Rentenproblematik (60 Prozent) sowie der Klimawandel (56 Prozent).

Dieser Text erschien zuerst auf www.ahgz.de.