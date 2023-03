Wenn es um die Wahl des Urlaubsziels geht, spielt neben der Attraktivität der Destination noch etwas anderes eine Rolle: die Sicherheit. Die Datenbank Numbeo listet anhand eines Kriminalitäts-Index die gefährlichsten Städte der Welt auf.

Es ist der Albtraum eines jeden Touristen: im Urlaub überfallen, ausgeraubt oder gar verletzt zu werden. Die Sicherheit einer Destination sollte bei der Wahl des Ziels daher eine wichtige Rolle spielen – meist reicht es, einen Blick auf die Seiten des Auswärtigen Amtes zu werfen.Viele Urlaubsziele gelten als fast komplett sicher, wenn es um Kriminalität geht – allen voran die nordischen Staaten, Australien, Japan oder die Schweiz. Andere Destinationen hingegen weisen äußerst hohe Verbrechensraten auf. Die Datenbank Numbeo analysiert jedes Jahr die Ergebnisse einer entsprechenden Umfrage zu Städtereise-Zielen und erstellt einen Kriminalitäts-Index daraus.Die Resultate beruhen auf den Angaben der Numbeo-Nutzer, immerhin mehr als 100.000 Menschen weltweit. Sie beurteilen ihr persönliches Sicherheitsempfinden in den entsprechenden Destinationen. Das heißt: Der Analyse liegen keine objektiven Daten zugrunde, vielmehr geht es darum, wo Touristen "ein besonders mulmiges Gefühl" hatten.So kommt das Thema Mord in der Numbeo-Analyse nicht vor, die Mordrate spielt keine Rolle. Wäre sie dies, würden die beiden mexikanischen Städteundauf den ersten beiden Plätzen liegen. Sie kommen jedoch gar nicht vor. Nur im Falle vonstimmt die Angst vor Verbrechen mit der extrem hohen Mordrate überein.Abgefragt hat Numbeo Kriterien wie Angst vor Überfällen und Einbrüchen, Drogenhandel und rassistische Diskriminierung. Aber auch das Gefühl, im entsprechenden Land herrsche Korruption vor, wurde bewertet.Das Ergebnis: Weltweit auf dem letzten Platz landete Caracas, die Hauptstadt von Venezuela. Nirgendwo sonst haben Urlauber mehr Angst, Opfer von Kriminalität zu werden. Aber auch in allen anderen Kategorien schnitt Caracas mit extrem hohen Negativwerten ab. Weder nachts noch tagsüber trauen sich die Menschen in dieser Stadt so richtig auf die Straße. Lediglich vor rassistischer Diskriminierung fühlt man sich weitgehend sicher.Hier stimmt das Gefühl mit der Realität überein: Caracas gilt als eine der kriminellsten Städte weltweit. Auch das Auswärtige Amt warnt vor Entführungen, Erpressung von Geldzahlungen und Überfällen mit Waffengewalt.Auf Platz 2 und 3 der gefährlichsten Metropolen landen zwei südafrikanische Städte:und. Auch Platz fünf geht an das Land – mit. Und als fast genauso gefährlich wie Südafrika wird Brasilien von den Urlaubern wahrgenommen. Mitundbelegt es die Plätze 8, 9 und 10 der gefühlten internationalen Verbrechenshochburgen.Selbst die USA sind mit drei Städten in den Top 20 vertreten: mitund. Deutlich anders sieht es in Europa ist. Die erste Stadt des Kontinents, die als gefährlich wahrgenommen wird, belegt erst Rang 32. Es handelt sich umin Großbritannien. Auf Platz 47 folgt(Frankreich), und unter den rein europäischen Top-10 sind zudem(Italien), weitere französische Städte wieundsowieundin Großbritannien undin Belgien vertreten.Deutschland hingegen zählt zu den weitgehend sicheren Zielen. Die erste "gefährliche" Stadt des Landes belegt Rang 219:1. Caracas (Venezuela)2. Pretoria (Südafrika)3. Durban (Südafrika)4. Port Moresby (Papua-Neuguinea)5. Johannesburg (Südafrika)6. San Pedro Sula (Honduras)7. Kabul (Afghanistan)8. Rio de Janeiro (Brasilien)9. Fortaleza (Brasilien)10. Natal (Brasilien)11. Port Elizabeth (Südafrika)12. Salvador (Brasilien)13. Recife (Brasilien)14. Port of Spain (Trinidad und Tobago)15. Baltimore (USA)16. Rosario (Argentinien)17. Alice Springs (Australien)18. Memphis (USA)19. Detroit (USA)20. Kapstadt (Südafrika)