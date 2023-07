André Karwath, Wikimedia

Größenvergleich mit einem Streichholz: Zecken sind oft winzig klein.

Ob in Deutschland, Finnland, Frankreich, Russland oder in der Schweiz: Auch in Europa übertragen Zecken das sogenannte Alongshan-Virus, das vor sechs Jahren in China entdeckt wurde. Mediziner sagen, wie Touristen sich schützen können.

Verbreitet ist das Virus offenbar schon deutlich länger und weit über China hinaus: Das Alongshan-Virus (ALSV) wurde 2017 erstmals bei Patie