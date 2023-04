Tourismusministerium Griechenland

Vassilis Kikilias und Hu Heping in Athen.

Die Regierung in Athen will den Zustrom chinesischer Touristen außerhalb der Saison verstärken. Griechenland und China vertiefen ihre Zusammenarbeit in allen Bereichen des Flugverkehrs und des Tourismus.

Der griechische Tourismusminister Vassilis Kikilias traf sich am vergangenen Samstag mit Chinas Kultur- und Tourismusminister Hu Heping in Athen. Die