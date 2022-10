Stage Entertainment

Ivy Quainoo (Eliza Hamilton) und Benet Monteiro (Alexander Hamilton) übernehmen die Hauptrollen im Musical Hamilton.

In New York und in London gehört Hamilton seit seiner Uraufführung zu den erfolgreichsten Produktionen auf dem Broadway. Jetzt kommt das vielfach ausgezeichnete Musical in einer deutschen Version nach Hamburg. Der Cast hierzulande ist nicht minder divers und talentiert.

In New York und in London gehört Hamilton seit seiner Uraufführung zu den erfolgreichsten Produktionen auf dem Broadway. Jetzt kommt das vielfach ausgezeichnete Musical in einer deutschen Version nach Hamburg. Der Cast hierzulande ist nicht minder divers und talenti