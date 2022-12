Reisenden drohen über Weihnachten lange Schlangen bei der Einreise nach Großbritannien.

Reisenden drohen über Weihnachten lange Schlangen bei der Einreise nach Großbritannien. Die Gewerkschaft PCS kündigte am Mittwoch an, dass Grenzschützer an den Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick sowie den Airports Manchester, Birmingham und