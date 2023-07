Nach Jahrzehnten Krieg, Terror und Gewalt will der Irak wieder einen Platz auf der Landkarte des Tourismus einnehmen. Go-East-Reisen-Chef Jochen Szech war 14 Tage vor Ort und berichtet auf Counter Place über seine Erlebnisse.

Erster Fam Trip nach 40 Jahren: Reiseprofis erkunden den Irak

Anmeldung zum Irak-Brennpunkt Die Anmeldung für den virtuellen Brennpunkt "Reisen in den Irak" ist ab sofort über den Counter Place möglich. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Gemeinsam mit Reiseveranstaltern aus anderen Ländern nahm Jochen Szech an ersten Fam Trip teil, zu dem das Land nach mehr als 40 Jahren eingeladen hatte. Sein Resümée nach 14 Tagen Besichtigungstour: "Der Irak wird sich zu einer touristischen Destination entwickeln, da bin ich mir sicher!"Und: Es habe sich gelohnt. Er habe "fantastische Eindrücke gewonnen" von den Kulturdenkmälern des Landes, von den Naturlandschaften, vor allem aber von den Menschen im Land. Dieses seien sehr gastfreundlich und hätten mit Freude auf die Besucher aus dem Ausland reagiert.Unsicher habe er sich zu keinem Zeitpunkt gefühlt, erzählt Szech, Inhaber und Geschäftsführer des Hamburger Reiseveranstalters Go East Reisen. Das deutsche Auswärtige Amt und viele andere Regierungen warnen nach wie vor vor Reisen in den Irak, da weiterhin die Gefahr von Terroranschlägen bestehe.Der Fam Trip hat die internationale Gruppe von Veranstaltern durch die verschiedensten Städte und Regionen des Iraks geführt, in die Hauptstadt Bagdad ebenso wie nach Basra unweit des Persisches Golfs, nach Kurna, Nasirija oder ins kurdische Gebiet, für das es keine förmliche Reisewarnung gibt.Besichtigt wurden traditionelle Märkte, aber auch Paläste des ehemaligen Diktators Saddam Hussein. Heute sind darin teilweise Museen zur älteren Vergangenheit des Iraks untergebracht.Bereits seit 2018 besuchen wieder Pilger aus dem Iran und aus anderen arabischen Staaten den Irak, neuerdings kommen auch wieder Gäste aus China und Russland. Nun will das Land auch um westliche Touristen werben.Doch eignet sich der Irak tatsächlich für diese? Welche Zielgruppen spricht das Land an? Was genau gibt es zu sehen, wie steht es um Hotels, um Besichtigungstouren und um den Service?Darüber berichtet Jochen Szech in einem "Brennpunkt" auf dem fvw|TravelTalk-Counter Place: am Donnerstag, 10. August, 11 Uhr . Gut 15 bis 20 Minuten lang wird sich der Reiseprofi den Fragen von fvw|TravelTalk-Redakteur Oliver Graue stellen – und denen der Zuschauerinnen und Zuschauer, die sie per Chat formulieren können.