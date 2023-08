Die Brände auf der griechischen Urlaubsinsel sind gelöscht, und die Hotels empfangen wieder Gäste. Was ist im Verkauf jetzt zu beachten, wenn es um Rhodos-Buchungen geht? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser fvw|TravelTalk-Brennpunkt am Montag, 7. August, 11 Uhr, auf dem Counter Place.

Rhodos erlebte einen der schlimmsten Brände der vergangenen Jahrzehnte: Um die 20.000 Touristen haben die Insel verlassen, Dutzende Hotels mussten schließen. Fast 300 Quadratkilometer Wald, Buschland und landwirtschaftliche Anbauflächen sind abgebrannt – das sind fast 15 Prozent der Fläche von Rhodos.Nun ist das Feuer gelöscht, die Menschen sind auf die Insel zurückgekehrt. Auch der Tourismus läuft wieder an: Die Welttourismus-Organisation UNWTO hat ganz Griechenland zu einem sicheren Reiseziel erklärt. Bedeutet das, dass Rhodos-Reisen nun wieder sorgenfrei gebucht werden können? Was ist möglicherweise im Verkauf zu beachten? Wie genau stellt sich die Lage auf der Insel jetzt dar?Mit diesem Thema beschäftigen wir uns in unserer TV-Sendung am Montag, 7. August, 11 bis 11.30 Uhr, auf dem fvw|TravelTalk-Counter-Place. Wir sprechen live mit Experten von der Insel und aus dem Krisenmanagement der Veranstalter.Eingeladen haben wir Melanie Gerhardt, Leiterin des Krisen- und Sicherheitsmanagement bei DER Touristik, Georgios Matsigkos, Chef der Hotelmanager-Vereinigung Rhodos und selbst General Manager der Atrium-Hotels sowie Vangelis Vassiliou, Senior Sales Manager bei Grecotel. Die Moderation übernimmt Oliver Graue aus der fvw|TravelTalk-Redaktion.Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Möglichkeit, über den Chat selbst Fragen an die Experten zu stellen. Die Anmeldung für den virtuellen Experten-Talk "Rhodos nach den Waldbränden" ist ab sofort über den Counter Place möglich. Die Teilnahme ist natürlich kostenfrei.