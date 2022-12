Lawinenabgänge sind keine Seltenheit.

Bei einem Lawinenabgang in Österreich sind am Sonntagnachmittag nach ersten Erkenntnissen mindestens zehn Wintersportler verschüttet worden.

Die B198 zwischen Zürs und Alpe Rauz wurde aufgrund des Einsatzes gesperrt.

Ein Mensch sei inzwischen verletzt geborgen worden, teilte die Polizei Arlberg um 17.30 Uhr mit. Nach den übrigen Verschütteten wurde mit Lawinensuchhunden und Hubschraubern noch gesucht. Die Lawine war gegen 15.00 Uhr im Bereich des rund 2700 Meter hohen Trittkopfs im Skigebiet von Lech und Zürs in Vorarlberg abgegangen. Am Sonntag herrschte laut Lawinenwarndienst in dem Gebiet erhebliche Lawinengefahr. Vol.at " berichtete um 17.00 Uhr: "Die Suche nach Verschütteten läuft weiterhin auf Hochtouren - es sind Rettungskräfte aus Vorarlberg und Tirol im Einsatz. Augenzeugen berichten von bis zu 6 Helikoptern, die zeitweise im Minutentakt landeten und wieder abhoben." Langsam werde es jedoch immer dunkler am Arlberg.Damit die nächtliche Suche mit einer Stärke von 100 Einsdatzkräften weiterlaufen kann, wurden Scheinwerfer angefordert. "Wir tun alles, um die Wintersportler zu bergen", teilte die Gemeinde Lech mit. Doch die Hubschrauber sind nicht mehr im Einsatz. Weitere Informationenen zu Lawinenrisiken in den Wintersportgebieten können der Website des Lawinenwarndienstes entnommen werden.