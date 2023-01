Die Stadt Rio de Janeiro.

In Rio de Janeiro wurde ein deutscher Tourist tot aufgefunden. Der Deutsche wurde seit über einer Woche vermisst.

Dem " Jornal de Record " zufolge soll es sich bei dem Toten um Thomas Klak handeln, der seit dem 4. Januar vermisst wurde. Seine Leiche wurde von Fischern im Cagarras-Archipel gefunden. Die Gerichtsmedizin gab als Todesursache Ertrinken an.

Die Leiche konnte anhand von Zahnbogen-Informationen, die das deutsche Konsulat der Gerichtsmedizin zur Verfügung stellte, identifiziert werden.



Nach den Angaben der Polizei laufen Ermittlungen und Zeugen werden angehört. Das deutsche Konsulat in Rio de Janeiro und die deutsche Botschaft in Brasília äußerten sich auf Anfrage zunächst nicht, so die dpa.