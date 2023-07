Jens Braune del Angel

Begehrtes Fotomotiv: USA-Touristiker bei der "Happy 4th of July"-Party auf dem Parkhausdach in Frankfurt.

Mehr als 100 Vertreter von USA-Veranstaltern, Repräsentanzen und Airlines folgten der Einladung von Brand USA zur "Happy 4th of July"-Party in Frankfurt. Bis in den späten Abend wurde im Rooftop Restaurant Gaia gefeiert.

Visit-USA-Committee-Präsident Hans Gesk, Air-Canada-Manager Frank Hartung, DER-Touristik-Nordamerika-Chef Philip Detmer und mehr als 100 weitere