Die australischen Behörden wollen bis Oktober die gesamte Bevölkerung gegen das Coronavirus impfen.

Das Land mit seinen 25 Mio. Einwohnern habe sich insgesamt 150 Mio. Impfdosen gesichert, nachdem weitere zehn Millionen Dosen der Hersteller Biontech/Pfizer eingekauft worden seien, sagte Premierminister Scott Morrison."Wir beginnen Ende des Monats mit Pfizer und machen dann mit Astrazeneca im März weiter", erklärte der Chefmediziner der australischen Regierung, Brendan Murphy. Auch mehr als 50 Mio. Dosen des Impfstoffs des US-Herstellers Novavax sollen nach Australien gehen.Morrison hatte im Vorjahr eine Impfpflicht für die Bevölkerung angekündigt, sobald es einen Wirkstoff gegen das Virus gebe. Die Impfung solle für alle Menschen im Land "so obligatorisch wie möglich sein". Später ruderte er aber wieder zurück. Allerdings hatte die Regierung betont, dass es möglicherweise in Zukunft eine Impfpflicht für Menschen geben könnte, die nach Australien reisen wollen.Australien ist bisher wegen extrem strikter Maßnahmen extrem glimpflich durch die Pandemie gekommen. Insgesamt wurden etwa 28.800 Fälle verzeichnet, rund 900 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben.