Bundesregierung

Für die Einreise nach Deutschland ist weiterhin ein Corona-Zertifikat nötig.

Für Urlaubsrückkehrer nach Deutschland sollen vorerst weiter Corona-Regeln gelten. Das Bundesgesundheitsministerium will die an diesem Donnerstag auslaufende Einreiseverordnung bis Ende Mai verlängern. Das sagte ein Regierungssprecher heute in Berlin. Der S