Zum April fällt in Italien – hier Lignano Sabbiadoro – die Nachweispflicht des Impfpasses. Bestehen bleibt allerdings die Maskenpflicht.

Wichtig für Urlauber: Von April an werden etwa in Hotels, im öffentlichen Personennahverkehr und in Geschäften keine 2G- oder 3G-Zertifikate – also Nachweise von Impfung, Genesung oder Tests – mehr verlangt. Italien beendet am 31. März 2022