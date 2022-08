Feuer im Grunewald – nach einer Explosion stehen Teile des Hauptstadtwalds in Flammen. Der Bahnverkehr ist unterbrochen, wichtige Verkehrsadern gesperrt

Nach einer Explosion auf einem Sprengplatz der Polizei im Berliner Grunewald ist der angrenzende Forst in Flammen geraten, das Feuer breitet sich aus. Immer wieder kommt es zu Explosionen. Der Regional-, Fern- und S-Bahnverkehr sind unterbrochen, wie die Bahn auf ihrer Internetseite mitteilt. Die Autobahn Avus zwischen Spanischer Allee und Hüttenweg ist in beide Richtungen gesperrt, ebenso der Kronprinzessinnenweg und die Havelchaussee, hieß es von der Berliner Verkehrszentrale.Aufgrund des Feuers im Berliner Grunewald ist der Regional- und S-Bahnverkehr in Richtung Westen unterbrochen. Die S-Bahn-Linie S7 fährt von Berlin aus nur noch bis Grunewald, wie ein Bahnsprecher sagte. Beim Regionalverkehr sind die Linien RE1 und RE7 sowie RB21 und RB22 zwischen Berlin-Wannsee und Berlin-Friedrichstraße unterbrochen. Inwiefern auch der Fernverkehr aufgrund des Feuerwehreinsatzes beeinträchtigt ist, war zunächst nicht bekannt. Nach Potsdam gelangen Fahrgäste nach wie vor mit der S1."Die Lage ist unübersichtlich", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Aktuell haben sich die Feuerwehrleute auf 1000 Meter zurückgezogen. Es sind 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Polizeikräfte vor Ort. Weitere Einsatzkräfte, sowie Spezialkräfte der Bundeswehr sind angefordert."Momentan befinden wir uns in der Phase der Beratung und Beobachtung", sagte der Sprecher weiter. Nach Angaben eines Polizeisprechers sei bisher noch völlig unklar, wie es zu der Explosion kommen konnte. Auf dem Platz wird Fundmunition gelagert und kontrolliert durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst der Berliner Polizei entschärft.Die Behörden warnen die Bevölkerung über den Großbrand auf den Warn-Apps und riefen dazu auf, das Gefahrengebiet zu meiden. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Lüftung und Klimaanlagen sollen ausgeschaltet werden.