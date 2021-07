Auch wer mit dem Auto oder Bus in Deutschland wieder einreist, muss vom 1. August 2021 an einen negativen Corona-Test vorweisen können.

Bislang galt lediglich für Urlauber aus Risiko- und Hochrisikogebieten eine Testpflicht bei oder vor Rückkehr nach Deutschland. Von Sonntag an gilt das für alle Staaten unabhängig vom aktuellen Risikostatus und Verkehrsmittel.

Die neuen Einreiseregeln in Kürze



... VIRUSVARIANTENGEBIETEN (siehe unsere Rückkehrer aus ...... ALLEN LÄNDERN müssen einen negativen Antigen- oder PCR-Test vorlegen. Das gilt für Reisende ab 12 Jahren und unabhängig vom gewählten Verkehrsmittel. Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht befreit.... HOCHRISIKOGEBIETEN (siehe unsere Liste auf fvw.de ) müssen sich zusätzlich für 10 Tage in Quarantäne begeben, wenn sie ungeimpft sind. Nach dem 5. Tag können sie sich freitesten lassen. Geimpfte und Genesene sind von Test- und Quarantäne befreit.... VIRUSVARIANTENGEBIETEN (siehe unsere Liste auf fvw.de ) müssen sich IMMER testen lassen und in jedem Fall für 14 Tage in Quarantäne begeben – egal, ob sie ungeimpft, geimpft oder genesen sind.

Keine Änderungen für Geimpfte

Mehr Kontrollen geplant

Betroffen von der Neuerung sind alle ungeimpften Reisenden ab zwölf Jahre, die mit dem Auto, dem Bus oder dem Zug aus dem Ausland zurückkommen. Diese hatten nach Feststellung des Robert-Koch-Institus im vergangenen Jahr für einen Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Deutschland gesorgt. Damals handelte es sich oftmals nicht um Urlauber, sondern um sogenannte ethnische Verkehre, also Familienbesuche im Ausland, etwa in der Türkei oder auf dem Balkan.Inzwischen wird Corona dem RKI zufolge aber verstärkt auch durch junge Leute nach Deutschland getragen, die im nahen Ausland Partys feiern und dabei keinerlei Masken- oder Abstandsregeln beachten. Diese jungen Leute sind meistens nicht mit dem Flieger unterwegs (da besteht die Testpflicht heute schon), sondern mit Bussen oder im eigenen Auto.Die von diesem Sonntag an (1. August 2021) geplante Ausweitung der Einreise-Testpflichten soll laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verhindern, dass sich Corona in Deutschland stärker ausbreitet. "Alle nicht geimpften Einreisenden nach Deutschland müssen sich künftig testen lassen – egal ob sie mit dem Flugzeug, Auto oder der Bahn kommen", betont der Politiker. Damit reduzieren wir das Risiko, dass zusätzliche Infektionen eingetragen werden."Wer als Ungeimpfter aus einem Hochrisikogebiet zurückkehrt, muss sich wie bislang für zehn Tage in Quarantäne begeben. Eine Freitestung mit PCR-Test ist nach fünf Tagen möglich. Für Kinder unter zwölf Jahren endet die Quarantäne automatisch nach fünf Tagen.Als Hochrisikogebiete gelten Länder, in denen die Inzidenz deutlich über 100 liegt, die Krankenhäuser voll sind und es nur wenige Tests gibt. Bislang lag die Latte für Hochrisikoländer bei 200. Im Gegenzug schafft die Bundesregierung die Kategorie der "einfachen" Risikogebiete (über 50) allerdings völlig ab.Für Geimpfte und Genesene ändert sich durch die neue Regelung somit nichts. Sie sind heute schon von Test- und Quarantänepflichten befreit, wenn sie ein Impf- oder Genesenenzertifikat vorweisen können. Dies gilt sowohl für die Rückkehr aus Risiko- als auch aus Hochrisikogebieten und erst recht aus Nichtrisikostaaten. Ausgenommen sind lediglich die wenigen Virusvariantengebiete. Wer aus einem solchen kommt, muss auch trotz Impfung einen Test machen. Zusätzlich sind immer zwei Wochen Quarantäne vorgeschrieben.Grundsätzlich spielen laut Robert-Koch-Institut Ansteckungen auf Urlaubsreisen inzwischen eine größere Rolle. In der Zeit vom 28. Juni bis 25. Juli sind demnach 3662 Fälle gemeldet worden, in denen die Betroffenen dem Virus wahrscheinlich im Ausland ausgesetzt waren. Da sie in Deutschland weitere Personen anstecken, wenn sie sich nicht sofort in Quarantäne begeben, sei die tatsächlich Zahl noch weitaus höher.Als Land, aus dem die meisten Infektionen nach Deutschland getragen werden, gelte Spanien.Insbesondere aus Mallorca waren die Ansteckungszahlen zuletzt enorm gestiegen. Aber auch aus der Türkei und den Niederlanden werden viele Corona-Neuinfektionen nach Deutschland geschleppt. Ebenso sind Kroatien und Griechenland betroffen. Unter den zehn am häufigsten genannten Infektionsländern stehen auch Frankreich, Italien und Dänemark. Einen besonders starken Zuwachs seit Mitte Juli verzeichnet das RKI für die Türkei.Zudem sollen die negativen Testbescheinigungen an den Flughäfen und an den Grenzübergängen verstärkt überprüft werden. Wer kein Zertifikat vorlegen kann und aus dem Ausland kommt, muss mit hohen Geldbußen rechnen.