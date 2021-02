Stadt mit 4000 Jahre alter Geschichte: Paphos auf Zypern war eine der Kulturhauptstädte 2017.

Vom 6. Februar an müssen sich auf Zypern Ankommende aus allen Ländern nach der Einreise für die Dauer von 72 Stunden in Selbstisolation begeben. Danach müssen sie sich auf eigene Kosten einem weiteren PCR-Test unterziehen. Das teilt das Auswärtige Amt mit.Grundsätzlich hält der Inselstaat die Flughäfen geöffnet und erlaubt Einreisen aus bestimmten Ländern, unabhängig von der Staatsangehörigkeit. Basierend auf der Entwicklung der Covid-19-Pandemie hat die zyprische Regierung Staaten in einer Liste kategorisiert, überprüft diese regelmäßig und passt die Kategorisierung gegebenenfalls an.Deutschland befindet sich in Kategorie B. Dies bedeutet: Einreisende aus Deutschland müssen bereits bei Einreise einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden vor Abflug sein darf. Bestimmte Personengruppen (wie etwa Zyprer) und Personen, die aus Ländern kommen, in denen kein PCR-Test möglich ist, können sich bei Ankunft in Zypern auf eigene Kosten testen lassen. Bis zur Vorlage des Testergebnisses müssen sich diese Personen in Selbstisolation begeben.Reisende müssen sich zudem vor Abflug online registrieren, um einen " Cyprus Flight Pass " zu erhalten. Hierfür ist online ein Fragebogen auszufüllen und ein weitgehender Haftungsverzicht gegenüber der Republik Zypern in Bezug auf eine Covid-19-Erkrankung zu erklären.Der "Flight Pass" muss ausgedruckt beim Flug mitgeführt werden. Falls dieser bei Ankunft in Zypern nicht vorgelegt werden kann, ist mit Einreiseverweigerung oder einer Strafe in Höhe von 300 Euro zu rechnen.Bei Ankunft in Zypern ist mit Temperaturmessung zu rechnen, auch können – nach dem Zufallsprinzip – bei Reisenden PCR-Tests durchgeführt werden. Zudem wird bei einzelnen, ausgewählten Flügen von sämtlichen Passagieren bei Ankunft ein PCR-Test durchgeführt. Dies gilt auch, wenn bei Einreise ein negatives Testergebnis vorgelegt wurde.Strikte Einreiserestriktionen bestehen weiterhin für aus Deutschland kommende Reisende, die sich in den 14 Tagen vor Ankunft in Zypern in einem Land aufgehalten haben, das zur Kategorie C der Liste gehört, oder die auf der Reise nach Zypern im Transit durch ein Land gereist sind, das zur Kategorie C gehört.Gesonderte Einreisebestimmungen bestehen für die "Türkische Republik Nordzypern". Dazu gehört eine zehntägige Quarantäne in einem zentralen Quarantänezentrum.Die Übergange zwischen den beiden Teilen Zypern sind für Touristen geschlossen.