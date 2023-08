Während die Hitzewelle in Frankreich mit Temperaturen von bis zu 43 Grad anhält, werden in der Nordhälfte des Landes am heutigen Donnerstag Unwetter erwartet.

19 Departements im Süden und Osten Frankreichs weiterhin die höchste Warnstufe rot, teilte der Wetterdienst Météomedia am Mittwoch mit. Im Großteil der übrigen Departements gilt die Warnstufe orange, entweder wegen Hitze oder drohender Unwetter. Diese können von Hagel, Starkregen und heftigen Sturmböen begleitet werden, warnten die Meteorologen. Von Freitag an wird mit einem deutlichen Absinken der Temperaturen und einem Ende der Hitzewelle gerechnet.



Die Behörden hatten in den vergangenen Tagen umfänglich vor den Gefahren der hohen Temperaturen gewarnt. Da die Sommerferien in Frankreich gerade zu Ende gehen, befanden sich viele Menschen noch im Urlaub, Schulen und viele Betriebe sind geschlossen.