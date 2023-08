Imago/NurPhtoto

Am 23. August 2023 gab es in Frankreich einige neue Hitzerekorde. In Toulouse wurden beispielsweise 45 Grad Celsius gemessen.

Während die Hitzewelle in Frankreich mit Temperaturen von bis zu 43 Grad anhält, werden in der Nordhälfte des Landes am heutigen Donnerstag Unwetter erwartet.