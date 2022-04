Die Höhlensiedlungen Sassi di Matera liegen an den steilen Felshängen der Altstadt von Matera.

Als "Reise in unser Innerstes" preist der international bekannte Psychiater und Psychotherapeut Raffaele Morelli einen Urlaub in der Basilikata an. Die süditalienische Region gehört 2022 zu den Marketing-Schwerpunkten des Italien-Tourismus.

Es handele sich um die Spuren einer archaischen Weisheit, die uns durch Traditionen, Rituale, Bräuche und Feste überliefert worden sei. Daran sei die Basilikata sehr reich. Aber auch die gastronomischen Gewohnheiten seien hier Ausdruck dieses außergewöhnlichen kulturellen Reichtums: Innerhalb weniger Kilometer finde man sehr unterschiedliche Gerichte.

Der Verzehr lokaler Speisen und typischer Produkte bedeute, "die Energie des Ortes in sich aufzunehmen, so etwas wie den "genius loci" der alten Römer", sagt Morelli. Zugleich finde man historische Gärten, wilde Orchideen und habe die Möglichkeit, auf fast unerforschten Wegen zu wandern und zu spazieren.



Eine Reise wirke dann wirklich verjüngend, wenn sie uns dazu bringe, uns selbst neu zu entdecken, "indem wir Orte sehen, die unsere innere Welt erwecken", so der Psychiater und Psychotherapeut Raffaele Morelli auf der italienischen Reisemesse Bit – Borsa Internazionale del Turismo."So können wir verborgene Ressourcen reaktivieren, die wir oft ignorieren." Die Basilikata sei ein solches Land, "das Geist und Körper regeneriert".Hier fänden Urlauber Natur, Geschichte und Traditionen, "mit anderen Worten, alle unsere Wurzeln", so Morelli. Sowohl am Meer als auch im Wald ließe sich in der Basilikata der Kontakt zur Natur finden.Wissenschaftliche Studien hätten gezeigt, dass die Nähe zu Bäumen eine starke antidepressive Wirkung auf das Gehirn habe und unser Immunsystem stimuliere. "In unserem tiefsten Innern sind wir immer noch Bäume, Tiere und Felsen."Aus all diesen Gründen sei ein Urlaub in der Basilikata wirklich gesund – sowohl für den Körper als auch für den Geist. Er ermögliche es uns, uns im Kontakt mit der Natur zu entspannen und gleichzeitig neue Energie aus der Wiederentdeckung alter, verschütteter Kenntnisse zu schöpfen. Ein Besuch an diesen Orten sei daher gleichbedeutend mit einer inneren Reise zur Wiederentdeckung einer vergessenen Weisheit.Sich umschauen bedeute, nach innen zu schauen. Wenn man Neuland betrete, erwerbe man neue Denkweisen, die uns zu unserem ureigensten Wesen zurückbrächten. In diesem Sinne bringe uns Urlaub zurück ins Leben.