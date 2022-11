Imago/Belga

Fast alles steht am Brüsseler Flughafen wegen des landesweiten Ausstands still. Da gibt es kaum noch Reisende, die der Hilfe benötigen.

In Belgien hat in der Nacht zu Mittwoch ein Generalstreik begonnen. Weitreichende Einschränkungen werden im ganzen Land erwartet, unter anderem auf Flughäfen, im Bahnverkehr und in Krankenhäusern.