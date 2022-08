Imago / Christian Ender

Seit dem vergangenen Donnerstag brennt es im Berliner Grunewald nach unbeabsichtigten Explosionen auf einem Sprengplatz.

Die Feuerwehr kämpft sich nach der Explosion auf dem Sprengplatz im Grunewald vorsichtig in der Sperrzone vor. Der Einsatz wird wohl noch Tage dauern. Die Feuerwehr will am heutigen Montag entscheiden, ob die nahe gelegene Avus wieder freigegeben werden kann. Die Feu