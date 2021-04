Vielleicht schon Ende nächster Woche könnte es zu einer Entscheidung zwischen Bund und Ländern kommen, ob Geimpfte und Genesene von Corona-Einschränkungen befreit werden.

Unter hohem Zeitdruck wollen Bund und Länder in der nächsten Woche für Geimpfte Ausnahmen von Corona-Beschränkungen klären – wie schnell die kommen, ist aber unklar.

Eine dazu geplante Verordnung will die Bundesregierung "mit großem zeitlichem Ehrgeiz" angehen, wie ihr Sprecher Steffen Seibert am Freitag sagte. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) betonte, erste Gespräche würden geführt. "Wenn dann alle wollen und Kompromisse schnell möglich sind, kann das natürlich auch – die nächste Bundesratssitzung ist am 7. Mai – Ende nächster Woche abgeschlossen sein."



Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat einen Entwurf zu den Rechten Geimpfter vorgelegt, der nun in der Regierung abgestimmt werden soll. Anfang kommender Woche wolle man damit fertig sein, sagte Seibert.



Mehr dazu

Mehr dazu Corona-Pandemie DTV fordert für Geimpfte Übernachtungserlaubnis

Um rasch einen mehrheitsfähigen Entwurf zu erreichen, solle noch vor einem Kabinettsbeschluss mit dem Bundestag und den Ländern gesprochen werden, weil spätere Änderungen das Verfahren deutlich verlängern würden. Ob die reguläre Kabinettssitzung am Mittwoch erreicht wird, blieb offen.

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), mahnte zu Tempo. "Der Druck auf Restaurants und Hotels, wieder zu öffnen, wird jeden Tag größer. Wir haben daher die moralische und auch juristische Pflicht, die Einschränkung der Freiheitsrechte für Geimpfte und Genesene schrittweise zurückzunehmen. Es wäre gut, wenn das deutlich vor Ende Mai passiert", sagte er der "Bild-Zeitung".



Mehr dazu

Mehr dazu Vor dem Bund Drei Länder erleichtern Regeln für Geimpfte

Mehr dazu

Mehr dazu Kanzleramtschef Braun (1) Konkrete Erleichterungen für Geimpfte in Aussicht

Wenn die Lieferzusagen für Impfstoffe eingehalten werden, könnten nach Einschätzung des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung Ende Mai weit mehr als die Hälfte der Berechtigten mindestens eine Erstimpfung erhalten haben. Mitte Juni könnten es drei Viertel sein, prognostizierte das Zentralinstitut.Inzwischen haben 26,9 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfung bekommen. Den vollständigen Impfschutz mit einer zweiten Spritze haben nach Daten des Robert Koch-Instituts von Freitag 7,7 Prozent.Biontech und sein US-Partner Pfizer haben nach eigenen Angaben bei der EU-Arzneimittelbehörde EMA die Zulassung ihres Impfstoffes für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren beantragt. Das Mittel ist bisher ab 16 zugelassen. Für die Prüfung von Zulassungsanträgen braucht die EMA in der Regel wenige Wochen.