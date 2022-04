Gettyimages

Zu viele Touristen: Venedig will die Besucherströme genauer erfassen.

Wer in die Altstadt Venedigs möchte, muss schon im Sommer ein Ticket lösen. Die Stadt möchte darüber besser planen, wie viele Menschen sich in der Stadt aufhalten werden. Die italienische Lagunen-Stadt Venedig will bis zum Sommer Touristen verpfli