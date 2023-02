FTI

Stadt der Superlative: Dubai.

Der Tourismus ist nach dem Abflauen der Corona-Pandemie wieder im Aufschwung. Davon profitiert auch Dubai. Das Emirat konnte die Zahl seiner internationalen Gäste im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2021 annähernd verdoppeln.

Das Emirat am Persischen Golf begrüßte im vergangenen Jahr nach Angaben des Dubai Department of Economy and Tourism gut 14,3 Mio. internationale Übernachtungsgäste und verzeichnete damit einen Zuwachs gegenüber 2021 von 97 Prozent. Dabei nähert sich