Die baltische Republik Lettland zeigt sich solidarisch mit der durch Russland überfallenen Ukraine. Dafür sind nicht nur an Parlamentsgebäuden in Riga ukrainische Flaggen neben denen Lettlands und er EU aufgezogen.

Das EU-Land Lettland will seine Regeln für die Vergabe und Erneuerung von Aufenthaltsgenehmigungen an Russen und Belarussen weiter verschärfen.

Mehr dazu

Mehr dazu Nur noch zehn Prozent Finnland begrenzt Visa-Vergabe an Russen

Mehr dazu

Mehr dazu Nach Europa Ansturm auf Schengen-Visa durch Russen

Mehr dazu

Mehr dazu Kreml in Aufregung Kommt bald ein Reisebann für Russen?

Mehr dazu

Mehr dazu Durch die Hintertür Reiche Russen reisen über Serbien in die EU

Nach Angaben von Regierungschef Krisjanis Karins sollen befristet an Staatsbürger der beiden Nachbarländer ausgestellte Aufenthaltsgenehmigungen künftig generell nicht mehr verlängert werden. Dies werde nur noch in sehr seltenen Ausnahmefällen möglich sein, sagte er nach einem Treffen der vier Bündnisparteien seiner Mitte-Rechts-Regierung am Dienstag in Riga.Innenminister Kristaps Eklons schlug zudem vor, unbefristete Aufenthaltserlaubnisse etwa für Familienangehörige erst nach einem erfolgreich bestandenen Lettisch-Sprachtest zu erteilen. Endgültige Entscheidungen über die neuen Regelungen sollen von der Regierung in Kürze getroffen werden. Lettland hatte als eine Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine die Vergabe von Aufenthaltsgenehmigungen an Russen und Belarussen ausgesetzt – und zudem fast 1000 Aufenthaltsgenehmigungen widerrufen.Nach Angaben der Migrationsbehörde haben in Lettland gegenwärtig mehr als 9000 russische Staatsbürger befristete Aufenthaltsgenehmigungen. Dazu kommen noch gut 37.000 russische Staatsbürger mit einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung. Lettland mit seinen 1,9 Mio. Einwohnern grenzt an Russland und dessen Verbündeten Belarus. In dem Baltenstaat lebt eine starke russischstämmige Minderheit.