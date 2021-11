Imago / Westend61

Der internationale Flugverkehr – hier am Airport in Johannesburg – mit Südafrika könnte durch die neue Corona-Mutation schnell gekappt werden. Die WHO ist dagegen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die neue Corona-Variante B.1.1.529 als "besorgniserregend" eingestuft. Das teilte die UN-Behörde am Freitag nach Beratungen mit Experten mit. Trotzdem ist die WHO gegen Reisebeschränkungen. Diese Klassifizierung ist laut