Marrakesch ist ein beliebtes Reiseziel im Landesinnern von Marokko.

Für die Einreise in das nordafrikanische Land reicht eine ausgefüllte Gesundheitserklärung. Wer in Marokko allerdings im Hotel übernachtet oder ein Restaurant besuchen will, benötigt in der Regel weiterhin einen gültigen Impfnachweis.

