Courchevel ist ein beliebter französischer Ski-Ort.

Am 31. Januar werden die Angestellten in Frankreichs Skigebieten in den Ausstand treten. Selbst während des Ski-Weltcups in Courchevel und Meribel vom 5. bis 19. Februar soll gestreikt werden.

