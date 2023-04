Skyscrapercenter.com

So soll der Riviera Tower im neuen Viertel The Ellinikon nach seiner Fertigstellung aussehen.

Der ehemalige Athener Flughafen Ellinikon wird derzeit mit einem großen finanziellen Aufwand in ein Vergnügungsviertel verwandelt, das vor allem ausländische Touristen anziehen soll.

So entsteht auf dem Gelände der Riviera Tower, der erste "grüne" Wolkenkratzer am Wasser in Griechenland.Das Gebäude soll eine Höh