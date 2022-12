Imago/foto2press

Noch läuft der Verkehr am Hauptbahnhof Heidelberg. Doch sobald mit der Entschärfung des Weltkriegsbombe in dessen Nähe begonnen wird, könnte das anders sein.

Bei Bauarbeiten in der Nähe des Heidelberger Hauptbahnhofs wird eine Weltkriegsbombe gefunden. Nun sollen die Spezialisten ran. Für mehrere Tausend Heidelberger hat das Folgen.

Bei Bauarbeiten in der Nähe des Heidelberger Hauptbahnhofs wird eine Weltkriegsbombe gefunden. Nun sollen die Spezialisten ran. Für mehrere Tausend Heidelberger hat das Folgen. Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Heidelberg wird am heutigen Frei