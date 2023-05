Pixabay

Vietnam ist unter Golfern ein gesuchtes Reiseziel.

Vietnam erwägt, die Angebote beim Golftourismus zu erweitern. Als Top-Quellmarkt peilt das Land in Fernost unter anderem Europa an.

Der Golftourismus in Vietnam, speziell in Hanoi, weist ein großes Potenzial auf. In der Hauptstadt, in der sich allein fünf Golfplätze