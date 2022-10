Imago Images

Schwere Stürmen und sintflutartigen Regenfälle richteten am Samstag zum Teil schwere Schäden in Heraklion an.

Schwere Herbststürme haben am Wochenende auf der Ferieninsel Kreta mindestens zwei Menschen das Leben gekostet und zum Teil enorme Schäden angerichtet.

Schwere Herbststürme haben am Wochenende auf der Ferieninsel Kreta mindestens zwei Menschen das Leben gekostet und zum Teil enorme Schäden angerichtet. Auf Kreta spülen die Wassermassen Autos ins Meer, überfluten Straßen und reiß