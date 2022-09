Alabama Tourism

Okay, Spoiler: Das ist Humphrey's Bar & Grill in Huntsville, nicht La Cocina in Hamburg. Aber gute Musik und Gelegenheit zum Networken, vor allem aber Food und Drinks der Extraklasse gibt's auch bei der Alabama-Küchenparty an der Elbe.

Der Countdown läuft: Am Montag, 19. September steigt in Hamburg die Küchenparty von Alabama. Der amerikanische Südstaat hat nicht für viele Insider-Tipps im Gepäck, sondern auch delikates Soul Food und tolle Musik. Und zu gewinnen gibt es auch was … Jetzt anmelden!