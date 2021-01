Moldaus Hauptstadt Kischinau aus der Luft. Quelle: Axelspace Corp., https://www.axelspace.com/en/hodoyoshi-1-images/chisinau-moldova/

Während in aller Welt Politiker noch darüber diskutieren, ob geimpfte Personen bei Reisen privilegiert werden sollen, schafft die Republik Moldau Fakten. Sie nimmt Geimpfte vom Einreiseverbot aus. Island und Polen folgen.

Der kleine Staat zwischen Rumänien und der Ukraine ist von Corona besonders stark betroffen: Deutschland warnt so auch vor Reisen dorthin. Selbst hat die erst 1991 gegründete Republik eine Einreisesperre für Angehörige von Staaten verhängt, in denen die Corona-Infektionsraten sehr hoch sind (gilt nicht für Deutschland).Als erster europäischer Staat lockert sie das Einreiseverbot nun unter anderem für solche Personen, die nachweisen können, dass sie bereits gegen Corona geimpft wurden. Damit schafft die Republik Moldau Fakten inmitten der zurzeit heftig geführten Diskussion darüber, ob eine solche Bevorzugung möglich sein soll oder nicht.2019 besuchten 3500 deutsche Touristen die Republik Moldau. Damit stehen die Deutschen an zweiter Stelle der internationalen Besucherstatistik nach den USA (5600 Einreisende), wenn man das benachbarte Rumänien außen vor lässt.Inzwischen hat auch Island als zweiter Staat angekündigt, Geimpfte bei Einreise von Test- und Quarantäne-Pflichten ausnehmen zu wollen. Dazu stehen die genauen Regelungen aber noch aus.Polen hingegen erkennt bereits jetzt den Nachweis über eine erfolgte Impfung an. Ansonsten gilt für Einreisende in das Land noch bis zunächst 31. Januar 2021 die Pflicht zu einer zehntägigen Quarante.