Fontainebleau? Die riesige, von der Unesco als Weltkulturerbe geadelte Schlossanlage ist weltberühmt. Weniger bekannt ist, dass die waldreiche Region vor den Toren von Paris etwa zu geführten Wanderungen, Ausritten, Yoga, Waldbaden, Klettern und Schlittenhundtouren einlädt. Aktivitäten, die pandemiebedingt an Bedeutung gewinnen, da Urlauber sich lieber denn je an der frischen Luft bewegen: "Wir stellen unser Outdoor-Angebot stärker in den Vordergrund", bekräftigt Jean-Michel Geneteau, Tourismusdirektor der Region. Fontainebleau steht damit keineswegs allein: Deutschlands Nachbarn setzen in Produktentwicklung, Vertrieb und Marketing auf Outdoor-Aktivitäten. Corona wirkt da als Beschleuniger, eigentliches Motiv für den Naturtrend ist jedoch das Bemühen um Nachhaltigkeit: "Wir legen den Fokus seit einigen Jahren nicht mehr auf die reine Bewerbung des Landes, sondern stellen die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus in den Vordergrund", sagt Natalie Poloczek vom Niederländischen Büro für Tourismus & Convention (NBTC). "Wir bewegen uns vom Destination Marketing zum Destination Development. Radfahren nimmt hierbei eine zentrale Rolle ein, denn nachhaltiger Tourismus schließt nachhaltigen Transport ein."



Radfahren gehört nicht nur zum Lifestyle der Niederländer – es ist auch wichtiges Urlaubsmotiv. Laut NBTC-Umfrage kommen 24 Prozent der Holland-Gäste zum Biken, 25 Prozent erwägen eine Aktivreise, die Natur zieht sogar 51 Prozent an. Zum Vergleich: 56 Prozent nennen das Stadtleben, 57 Prozent die Küste als Top-Urlaubsmotiv.



Zugegeben, die hohen Werte fürs Radfahren dürften der starken Popularität der Niederlande als "Fietsen-Land" geschuldet sein. Doch auch Belgien und Frankreich forcieren die Bewerbung von Outdoor-Aktivitäten mit dem Fokus auf Biken und Hiken. So sind bei Visit Flanders Natur und Radfahren zwei von fünf Themen – neben Heritage, Gastronomie und Mice – in der Strategie "Travel to tomorrow". Und das, obwohl bisher nur 15 Prozent der deutschen Gäste zum Wandern und rund fünf Prozent zum Radfahren die belgische Region besuchen.



Bonjour Natur ist das Motto der Wallonie inklusive der Ardennen. "Aktivurlaub bildet eine ganz wichtige Säule unserer touristischen Marketingarbeit", betont Barbara Buchholz von Belgien-Tourismus Wallonie. Schwerpunkte seien Wandern und Radfahren, "aber auch Kajakfahren ist beliebt auf den Flüssen Lesse, Semois, Ourthe oder Amblève". Rundwanderungen, Fernwanderwege wie der Transardennaise, Radurlaub auf dem Ravel-Netz (ehemalige Bahntrassen und Treidelpfade) sowie Fernradwege – das Angebot der französischsprachigen Region ist vielfältig.Auch Frankreich spielt die Outdoor-Karte, will bis 2030 nachhaltigste Destination der Welt werden. Das Gros der Mittel von 1,9 Mrd. Euro dürfte in Infrastrukturprojekte fließen – die vielen neuen Radrouten (siehe rechts) zeigen, wo es lang geht. Immerhin jeder zweite Reisende komme zum Aktivurlaub, heißt es vom Tourismusamt Atout France. Radfahren, Wandern und Wassersport seien wichtige Werbemotive.Die Reisegebiete ziehen mit: Médoc Atlantique, die Küstenregion westlich von Bordeaux mit der Radroute Vélodyssée und 400 Kilometer Wanderwegen, vermarktet sich als "überdimensionaler Spielplatz", etwa für Hiker, Biker, Skater und Reiter. Nantes, Schnittpunkt der Routen Vélodyssée und La Loire à Vélo, spricht ebenso Radurlauber an wie Hauts-de-France: Die Region im Norden will – nach Neuausbau von Vélomaritime und Pilger-Route Eurovelo 3 – das 1000-Kilometer-Radnetz in den nächsten Jahren sogar verdreifachen.