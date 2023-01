Rhodos ist eine beliebte Destination. Athen will mehr chinesische Touristen anziehen.

Im Rahmen eines Aktionsplans bauen China und Griechenland ihre touristischen Beziehungen aus. Zuletzt wurde ein neuer Direktflug von Shanghai nach Athen eingeweiht.

In einem Interview mit der staatlichen griechischen Nachrichtenagentur Ana-Mpa führte Chinas Botschafter in Griechenland, Xiao Junzheng, aus, dass die Zusammenarbeit zwischen China und Griechenland eine starke Dynamik entwickle. Es seien gemeinsame Aktionen in den Bereichen Bildung, Tourismus und Handel geplant.



Das Geheimnis hinter Griechenlands Gäste-Boom

Der Botschafter verwies auch auf ein gemeinsames Abkommen (Aktionsplan), das im März 2022 unterzeichnet wurde. Der gemeinsame Aktionsplan zwischen den beiden Ländern läuft über zwei Jahre, von 2022 bis 2024, und zielt darauf ab, die Beziehungen zwischen Griechenland und China in der Tourismusbranche zu stärken, insbesondere in Bezug auf Kultur-, Medizin- und Hochzeitstourismus."Die Freundschaftsbande zwischen Griechenland und China sind bekannt, ebenso wie die starke Verbindung zwischen unseren Zivilisationen und unserer Geschichte. Die Unterzeichnung des gemeinsamen Aktionsplans in der Tourismusbranche ist eine wichtige Initiative zur Steigerung der Besucherzahlen", sagte der griechische Tourismusminister Vassilis Kikilias nach Angaben der Zeitung "The Greek Reporter" nach der Vertragsunterzeichnung.

Junzheng erwähnte im Verlauf seines Interviews, dass am 22. Dezember 2022 ein neuer Direktflug von Shanghai nach Athen eingeweiht wurde. Die Strecke wird von Air China zum Athens International Airport betrieben, so "Greek Travel Pages".



2023 wird das Jahr des Griechenland-Tourismus

Der Botschafter erwähnte weiterhin, dass "um die Bewegung von Chinesen und Ausländern bequemer, sicherer, geordneter und effizienter zu gestalten, die chinesische Regierung speziell einen vorläufigen Maßnahmenplan formuliert hat, der am 8. Januar 2023 umgesetzt werden soll."