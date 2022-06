Zahi Hawass ist wohl der derzeit bekannteste Archäologe Ägyptens.

In Berlin und München wird der renommierte Ägyptologe Zahi Hawass die Destination Ägypten aus dem Blickwinkel der jüngsten archäologischen Entdeckungen beleuchten.

Am 11. und 12. Juli wird Hawass zwei Vorträge unter dem Titel "Archäologische Sensationen" vortragen.



Im Rahmen der Vorträge sollen erstmals die jüngsten Entdeckungen vorgestellt werden. Hawass berichtet unter anderem über wichtige Entdeckungen in der Teti-Pyramide und Gisr el-Mudir bei Sakkara auf der Suche nach Imhotep, dem Architekten, der die Stufenpyramide gebaut hat. Hawas wird auch über die neuesten Arbeiten in der Cheops-Pyramide berichten.Der erste Vortrag wird in Berlin und der zweite in München stattfinden. Die Teilnahme an den Vorträgen ist kostenlos.