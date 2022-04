Getty Images / Hemera

Warten auf die Urlauber: Sharm el Sheikh will endlich wieder mehr deutsche Gäste begrüßen.

Der Aufschwung in Ägypten geht an den Badezielen im Süden der Sinai-Küste noch vorbei. An den Veranstaltern liegt es nicht. Khaled El-Anany, ägyptischer Minister für Tourismus und antike Stätten, wählt große Worte, wenn er auf