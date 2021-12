I.D. RivaTour

Mit einem Motorsegler oder einer Motoryacht von I.D. Riva Tours lernen Eure Kunden auf ein- oder zweiwöchigen Routen die schönsten Orte der kroatischen Küste kennen und – falls gewünscht – können sie auch aktiv mit dem Fahrrad oder auf Wanderungen die Inseln entdecken. Die Schiffe vom Kroatien-Spezialisten legen ab Rijeka, Zadar, Trogir und Dubrovnik ab und gibt es im vier Kategorien: Comfort, Comfort Plus, Premium und Deluxe.Der Gewinner und eine Begleitperson dürfen sich auf eine Blaue Reise in Kroatien freuen. Die einwöchige Kreuzfahrt für zwei Personen (eine Kabine) inklusive Halbpension und Captain´s Dinner ist gültig für die Reisemonate April, Mai, Juni und Oktober. Der Gewinner darf sich selbst den Abfahrtshafen, die Route und das Schiff aussuchen!Bist Du bereit für Deine Traum-Kreuzfahrt? Dann mach Dich jetzt an die Frage des Tages ran!