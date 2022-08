Pixabay

Eine einzelne rote Flagge wird bei akuten Gefahrenlagen wie Strömung, hoher Wellengang oder bei Wasserverschmutzung gesetzt.

Am Strand von Estància haben die Behörden am Wochenende die rote Flagge gesetzt. Der Stadtstrand ist bei Touristen besonders beliebt und soll in zwei Tagen wieder zugänglich sein. Der Stadtrat von Palma hat am vergangenen Wochenende die Sperrung des Stran