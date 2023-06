Lettland setzt nach dem gescheiterten Aufstand der Söldnerarmee Wagner die Ausstellung von Visa für Russen auf unbestimmte Zeit vollständig aus.

Mehr dazu

Mehr dazu Für Grenzregion zu Russland Lettland verhängt einen Ausnahmezustand

Angesichts der "unvorhersehbaren Entwicklung der innenpolitischen Ereignisse in Russland" sei die Annahme von Visumanträgen aller Art von russischen Staatsbürgern bei diplomatischen und konsularischen Vertretungen Lettlands im Ausland eingestellt worden. Dies teilte das Außenministerium in Riga mit. Bislang eingereichte Anträge, die bis zum 25. Juni angenommen und bearbeitet wurden, sollen noch geprüft werden.Lettland hatte vor dem Hintergrund von Russlands Krieg gegen die Ukraine zuvor bereits die Ausgabe von Visa für Bürger des Nachbarlandes eingeschränkt – sie wurden nur noch in humanitären Fällen ausgestellt.