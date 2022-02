Thinkstock

Taiwan plant die Grenzöffnung für die kommenden Wochen.

Der fernöstliche Staat, der bislang wenig von Corona betroffen war, kündigt eine Öffnung in Schritten an. Zunächst sollen Geschäftsreisende profitieren. Auch die Quarantäne wird verkürzt. Seit dem Ausbruch von Covid-19 in Taiwan konnte d