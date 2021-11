Getty Images

Arbeiten und Reisen: Für Australien sind die entsprechenden Visa für junge Menschen nun wieder erhältlich – quarantänefrei.

Nach eineinhalb Jahren Abschottung wegen Covid-19 öffnet sich Down Under wieder. Vom 1. Dezember an dürfen vollständig geimpfte junge Leute aus aller Welt mit einem Working-Holiday-Visum wieder nach Australien einreisen. Die neue Regelung gilt für bere