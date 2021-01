Der Pariser Louvre verzeichnet für das Jahr 2020 einen Besucherrückgang von 72 Prozent. Damit ist die Besucherzahl von 9,6 Millionen im Jahr 2019 aufgrund der sechsmonatigen coronabedingten Schließung auf 2,7 Millionen gefallen.

Davon stammten rund 70 Prozent aus Frankreich, wie die Einrichtung bestätigte. Der Louvre wird gewöhnlich von einem Publikum besucht, das zu 75 Prozent aus dem nicht europäischen Ausland stammt, darunter vor allem aus Amerika und China.Aufgrund der Reisebeschränkungen in Folge der Corona-Krise beschränkte sich 2020 der Teil der ausländischen Besucher auf Deutschland, die Niederlanden, Spanien, Großbritannien und Italien. Die meisten Besucher zog die große Leonardo-da-Vinci-Ausstellung an, die bis zum 24. Februar 2020 zu sehen war. Wegen der Pandemie musste der Louvre ab 17. März schließen. Insgesamt war das Museum 2020 rund sechs Monate geschlossen, davon knapp vier Monate im Frühling und zwei Monate im Winter.Den dadurch verursachten Verlust beziffert das Weltmuseum, das sich zu gut 50 Prozent selbst finanziert, auf 90 Mio. Euro. Ein Teil sei vom Staat mit 46 Mio. Euro abgedeckt worden. Seit mehreren Wochen organisiert die Einrichtung auch Spendenaktionen. Ursprünglich hätte der Louvre Anfang 2021 wieder öffnen sollen. Aufgrund der anhaltenden Krise sind in Frankreich die Kultureinrichtungen jedoch bis auf Weiteres geschlossen.