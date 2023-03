FVW Medien/Screenshot

In den ostafrikanischen Ländern Mosambik und Malawi tobt ein Zyklon.

Der außergewöhnlich langlebige Tropensturm "Freddy" hat zum zweiten Mal innerhalb eines Monats im Südosten Afrikas eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

In Malawi kamen mindestens 56 Menschen ums Leben, seitdem der Sturm am Freitagabend das Land erreichte, wie der staatliche Fernsehsender MBC am Montag