Italiens Tankstellenpächter fühlen sich verleumdet – und streiken für 48 Stunden. Italien-Urlauber sollten dies beachten.

Tanken ist in dem Land erst vom Donnerstag um 19 Uhr an wieder möglich – an den Autobahnen sogar erst von 22 Uhr an. Die Tankstellenpächter protestieren mit ihrem Aufstand gegen eine "Verleumdungskampagne".

